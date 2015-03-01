Белорусская киностудия отказалась работать с Пореченковым - СМИ

Киностудия ”Беларусьфильм” отказалась работать с российским актером Михаилом Пореченковым.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский телеканал ”Белсат”, который цитирует информацию, полученную от сотрудника киностудии.

”Костюмеры, гримеры и т.д. положили заявление на стол директора ”Беларусьфильм” об отказе работать с Пореченковым”, — сообщил сотрудник, которого цитирует ”Белсат”. Он добавил, что российского актера даже не заселили в отель.

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По информации телеканала, актер должен был сниматься в роли сотрудника НКВД в фильме, посвященном событиям 1943 года.

Как сообщал УНИАН, в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков во время поездки в Донецк вместе с боевиками открыл огонь из крупнокалиберного автоматического оружия в сторону Донецкого аэропорта, которую защищают украинские силовики.

31 октября СБУ открыла головное производство против Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР».

Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство в отношении Пореченкова по ст. 260 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, Пореченков в Донецке «в составе вооруженной банды лично принимал участие в обстреле подразделений украинских Вооруженных сил из автоматического оружия. Эти кадры обошли телеэкраны, в полном объеме разоблачая этого гражданина России в совершении преступления на территории Украины. Согласно Уголовному кодексу Украины, такое преступление наказывается лишениям свободы на срок от 7 до 12 лет».