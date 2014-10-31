Опубликовано новое видео с Пореченковым, где говорится о его стрельбе "по этим" в аэропорту
В Сети появилось новое видео с актером Михаилом Почеренковым и одесским политиком Игорем Марковым.
На YouTube появилось другое видео с Михаилом Пореченковым и одесским политиком, лидером партии «Родина» Игорем Марковым, который также посетил Донецк.
«Я его только что забрал с аэропорта, с передовой, — рассказывает Марков. — Он еще и сам стрелял по этим...». На это немедленно реагирует некий человек за кадром. «Так, это мы не говорим никому, он не стрелял», — говорит он.
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Ранее в сети появились кадры, на которых Пореченков стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками.
Позже СБУ завела дело на актера за стрельбу в аэропорту. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В свою очередь, Пореченков заявил, что кадры, на которых он стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками, якобы были постановочными, а патроны холостыми.