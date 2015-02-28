Каспаров: вряд ли Путин давал команду, но он создал атмосферу для политических убийств

Об этом заявил Гарри Каспаров, оппозиционный российский политик и чемпион мира по шахматам, в эксклюзивном интервью журналу Фокус.

"Никто сейчас точно не может сказать, кто стрелял, но его убил режим. Я сомневаюсь, что Путин давал команду. Мне кажется, это обстановка, в которой самые отмороженные элементы, уже совершенно взбесившиеся, считают, что могут отстреливать неугодных людей. Путин создал атмосферу, в которой такие политические убийства становятся возможными", - заявил Каспаров.

По его мнению, смерть Немцова - свидетельство "тления режима".

"Вы не можете требовать крови в телевизоре 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а потом удивляться, что на улице происходит такое. Эта кровь результат тотальной паранойи и зомбирования людей, которые развернуты были в последний год", - заявил он.

Читайте такжеСледователи подозревают в убийстве Немцова Украину, либералов и исламистов, но не ПутинаПричем сам Путин уже не может контролировать запущенные им процессы, считает Каспаров.

"Сам президент РФ этот процесс уже не может контролировать, потому что эта ненависть, эта звериная сущность выплеснулась далеко через край. То есть, можно уже все. Есть враги, которых надо убивать, потому что они американские шпионы, потому что они работают в пользу Украины, и так далее. Дальше идет тотальный бред, который можно не обсуждать. Но если постоянно накручивать этот бред, то рано или поздно начинают происходить страшные вещи", - сказал он.

Также политик напомнил, что Немцова убили "в двух шагах от Кремля".

"Со всеми этими путинскими силовиками, которые контролируют каждый сантиметр, человека застрелили просто на виду у Кремля. Это доказывает, что вся вертикаль власти занята не обеспечением безопасности страны и ее граждан, а именно защитой режима: Путина и его клики", - считает Каспаров.