Убийца следил за Немцовым - СМИ

За Борисом Немцовым велась слежка, убийце был хорошо известен маршрут передвижения, сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"За Немцовым велась слежка, убийцам хорошо был известен маршрут передвижения, в настоящее время изымаются камеры видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщалось ранее, российские следователи рассматривают версию относительно заказного характера убийства Немцова. Согласно сообщению Следственного Комитета РФ, по предварительным данным, неизвестный из машины произвел не менее 7-8 выстрелов в Бориса Немцова, когда тот шел по Большому Москворецкому мосту.