Маккейн опечален известием об убийстве Бориса Немцова

Об этом он написал в своем Твиттере.

«Опечален в связи с сообщениями о гибели Немцова», — говорится в сообщении.

Маккейн опубликовал вото с июньской встречи с Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой

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Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестными в ночь на субботу, 28 февраля, был застрелен политик и член бюро федерального политсовета партии РПР-Парнас Борис Немцов.