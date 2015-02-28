Маккейн опечален известием об убийстве Бориса Немцова
01:59, 28 февраля 2015Мир
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Сенатор США Джон Маккейн заявил, что опечален известием об убийстве российского политика Бориса Немцова.
twitter.com/senjohnmccain
Об этом он написал в своем Твиттере.
«Опечален в связи с сообщениями о гибели Немцова», — говорится в сообщении.
Маккейн опубликовал вото с июньской встречи с Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой
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Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестными в ночь на субботу, 28 февраля, был застрелен политик и член бюро федерального политсовета партии РПР-Парнас Борис Немцов.
Very saddened @nytimes: "Boris Nemtsov, Critic of Putin, Is Shot Dead in Moscow" http://t.co/RwYL3cy6oN
— John McCain (@SenJohnMcCain) 27 Лютий 2015
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