В Сирии действует российско-украинская ЧВК "Вега" - CIT

По данным расследователей, ЧВК действует на стороне сирийского президента Башара Асада. Однако в отличие от ЧВК «Вагнера», «Вега» была замечена только в тренировках бойцов.

На территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) «Вега».

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Об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT), передает радио Свобода. По данным расследователей, ЧВК действует на стороне сирийского президента Башара Асада. Однако в отличие от ЧВК «Вагнера», которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, «Вега» была замечена только в тренировках бойцов, доказательств ее непосредственного участия в боевых действиях нет.

Расследователи обратили внимание на фотографии из Сирии корреспондента ANNA News Олега Блохина. На них изображены инструкторы с нашивками частной военной компании Vega Strategic Services.

Основываясь на фото - и видеоматериалах, в CIT пришли к выводу, что компания тренирует группировки палестинских бойцов «Лива-аль-Кудс», поддерживающие силы Асада. Исследователи DFRLab путем геолокации выяснили, что тренировки проходили на север от Алеппо.

Компания с названием Vega Strategic Services была основана в апреле 2011 года в украинском Николаеве бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины, – так сказано в описании, вложеном в перечень компаний, подписавших Международный кодекс поведения частных агентств безопасности, говорится в расследовании.

Через год компания была перерегистрирована под названием Vegacy Strategic Services Ltd на Кипре. Тогда фирма наполовину принадлежала украинцу Анатолию Смолину, он же был ее директором. Второй половиной владела кипрская компания с неясными бенефициарами.

В мае 2018 года компания официально была ликвидирована. Однако ее представительства существуют в Сирии, Великобритании, Германии и Таиланде, а связанные с ней компании работали в России (Москве и Иркутске) и в Украине, говорится в расследовании.

Расследователи связались со Смолиным, но он отказался говорить о деятельности Vegacy Strategic Services Ltd. По данным CIT, к созданию компании был причастен еще один гражданин Украины Андрей Кебкало. Он подтвердил, что создавал компанию вместе с Анатолием Смолиным: «Идея создания Веги основывалась на желании предоставить на международном рынке первую украинскую ЧВК».

Расследователи пришли к выводу, что «Вега», в отличие от «ЧВК Вагнера»(существование которой официально отрицается), является первой «классической» частной военной компанией, которая действует в Сирии в интересах сил Асада, вероятно, с ведома российского командования. При этом вопрос финансирования этой ЧВК в Сирии остается открытым, говорят расследователи.