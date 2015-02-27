Россия запустила в космос ракету с военным спутником

Это первый в этом году запуск в космос с российского "Плесецка". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

«В пятницу, 27 февраля 2015 года, в 14.01 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом войск воздушно-космической обороны проведен успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах министерства обороны Российской Федерации», — сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ полковник Алексей Золотухин, передает Lenta.ru.

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В прошлом году с него было запущено 10 ракет космического назначения: шесть типа "Союз-2", два "Рокота", а также легкая и тяжелая версии нового российского носителя "Ангара".