СМИ: Космический эшелон противоракетного контроля России не будет работать до июня

Запуск нового спутника "Тундра", являющегося, по утверждениям военных, значительно более эффективным, чем старые аппараты, в очередной раз отложили, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на свои источники.

"О переносе сроков запуска космического аппарата "Тундра" (изделие 14Ф142) "Ъ" сообщили несколько источников в ракетно-космической промышленности и подтвердил офицер Минобороны. Изначально аппарат планировали запустить в 2013 году, потом — в конце 2014 года и в первом квартале 2015 года. Теперь же вывод спутника на высокоэллиптическую орбиту с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" запланирован на июнь 2015 года", - сообщает издание.

Читайте такжеУкраинская ракета запустит с Байконура военный спутник РФОсновной причиной задержки стала техническая неготовность аппарата, утверждают источники.

Справка. Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) состоит из двух эшелонов — космического и наземного. Предназначена для обнаружения запуска баллистических ракет, вычисления их траектории, определения района падения для принятия решения о нанесении ответного удара.

Основным является наземный эшелон, который представлен сетью радиолокационных станций дальностью 6 тыс. км, расположенных в Краснодарском крае, Калининградской, Ленинградской, Иркутской областях и в других регионах.

Космический эшелон СПРН включает спутниковые группировки на геостационарной и высокоэллиптической орбитах. В апреле 2014 года прекратил работу последний из восьми геостационарных спутников 71Х6 системы "Око-1", созданной в 1990-е годы. Тогда сообщалось, что на высокоэллиптической орбите осталось два из необходимых шести спутников 73Д6, которые способны выполнять свои задачи лишь три часа в сутки.