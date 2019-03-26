Вскоре после заявления о перемирии на юге Израиля вновь зазвучали сирены, предупреждающие о ракетных атаках.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Секторе Газа после дня интенсивных обстрелов.

Об этом сообщает Reuters.

"Соглашение заключено между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта", - сообщил агентству высокопоставленный представитель палестинской стороны.

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В то же время, по данным агентства, вскоре после заявления о перемирии на юге Израиля вновь зазвучали сирены, предупреждающие о ракетных атаках.

Силы обороны Израиля заявили, что из Газы было запущено еще около 30 ракет, но они либо были перехвачены, либо упали вдали от поселений.

В понедельник во второй половине дня израильские военные сообщили, что начали ракетный обстрел объектов на территории сектора Газа, принадлежащих военизированной группировке ХАМАС. Очевидцы сообщают о взрывах на палестинской территории, прогремевших незадолго до этого объявления.

Представитель израильских сил обороны сообщил, что среди целей ракетного обстрела были офис политического лидера ХАМАС и штаб-квартира военной разведки этой группировки.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере семь человек получили ранения после того, как ракета попала в жилой дом в поселении Мешмерет возле Тель-Авива.