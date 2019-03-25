Израиль нанес ответные удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа (видео)
Израильские военные сообщили, что начали ракетный обстрел объектов на территории Cектора Газа, принадлежащих военизированной группировке ХАМАС, в ответ на ракетный удар по жилой застройке в израильском поселке Мешмерет.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
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Очевидцы сообщают о взрывах на палестинской территории, прогремевших незадолго до этого объявления.
В ЦАХАЛ сообщили, что удары были нанесены по зданиям Службы внутренней безопасности и секретному штабу военной разведки ХАМАС в Cекторе Газа.
В израильской армии также заявили, что во время обстрелов был уничтожен офис лидера ХАМАС Исмаила Хания.
По данным ЦАХАЛ, в ответ ХАМАС выпустил ракеты по израильским гражданам, живущим в городах недалеко от Cектора Газа. Воздушная сирена прозвучала в Сдероте и ряде населенных пунктов, расположенных у границы с Cектором Газа.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере семь человек получили ранения после того, как ракета попала в жилой дом в поселении Мешмерет возле Тель-Авива.