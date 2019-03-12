цей матеріал доступний українською

Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП в республике

03:40, 12 марта 2019
Мир
138 0

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Венесуэльский парламент одобрил введение режима ЧП на фоне блэкаута в энергетической системе Венесуэлы.

Как отмечается, инициатива лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо была поддержана единогласно.

Читайте такжеГуайдо призвал к маршу на Каракас

При этом парламент объявил режим ЧП в Венесуэле на 30 дней. Ранее сообщалось, что Гуайдо призвал парламент Венесуэлы ввести ЧП.

Как сообщал УНИАН, 7 марта практически по всей Венесуэле пропало электричество. В национальной корпорации по электроэнергии назвали причиной саботаж на гидроэлектростанции "Гури".

Президент Николас Мадуро заявил, что США развязали против страны электрическую войну. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что дефицит электроэнергии – результат некомпетентности властей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Венесуэла