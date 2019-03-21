В Астане задержали около 20 участников акции против переименования города в Нурсултан

Во время акции протеста между оппозиционерами и сторонниками решения о переименовании возникли стычки.

В Казахстане правоохранители задержали около 20 участников акции против переименования Астаны в Нурсултан в честь президента Нурсултана Назарбаева, который сложил полномочия.

Как сообщает Reuters, решение от 20 марта о переименовании столицы было первым решением Касыма-Жомарта Токаева на посту главы государства, а в этот же день парламент Казахстана принял поправки к конституции страны.

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По данным издания, около 20 человек, которые выступали против переименования, были задержаны сегодня на площади напротив городской мэрии. "Между оппозиционерами и сторонниками решения о переименовании возникла потасовка. Полиция вмешалась и задержала большинство протестующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противники такого решения властей создали онлайн-петицию против изменения названия, которую уже подписали более 30 тысяч человек.

Справка УНИАН. Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, 19 марта заявил о сложении полномочий президента. Он пожизненно остается председателем Совета безопасности этого государства, что предусмотрено законом, принятым парламентом Казахстана в 2018 году. Он также остается председателем правящей партии «Нур-Отан». 20 марта спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу президента страны.