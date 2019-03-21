В Кремле возмутились из-за американских бомбардировщиков у "границ России"

16 марта шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыли на авиабазу в Великобритании.

В Кремле заявили, что бомбардировщики Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки у границ РФ создают "дополнительную напряженность".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"С военно-тактической точки зрения здесь могут комментировать только наши военные специалисты, я уверен, они это сделают. Я ограничусь только тем, что, безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее наоборот, это вызывает дополнительную напряженность. Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона", - сказал Песков.

Сегодня Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.

Шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании 16 марта.