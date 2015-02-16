В России по тревоге подняли десантно-штурмовую бригаду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Сегодня по приказу командующего Воздушно-десантных войск (НДС) с целью внезапной проверки боевой готовности был осуществлен подъем по тревоге отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, дислоцированной в Волгоградской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подразделения бригады осуществляют марш со штатным вооружением в «назначенный район», где выполнят мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности. Особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросам автоматизации управления подразделениями, оценке навыков командования и штаба соединения в выполнении мероприятий боевой готовности, а также уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений при отработке учебно-боевых задач.

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Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в Дагестане проведено совместное учение с десантно-штурмовым подразделением морской пехоты Каспийской флотилии и военно-транспортной авиацией Южного военного округа. В этом случае в ходе учения морские пехотинцы отработали приемы ведения огня из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном отсеке вертолета, выполнили высадку тактического воздушного десанта «по-штурмовому» из транспортных вертолетов МИ-8 с высоты 2-3 м в полном боевом снаряжении. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) также провели тренировки по обнаружению и определению координат командных пунктов и воинских частей условного противника с целью нанесения авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по выявленным объектам, говорится в сообщении.