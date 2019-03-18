Подозреваемый в массовом убийстве людей в Новой Зеландии отказался от адвоката

Питерс, который представлял Тарранта во время предварительного судебного заседания, сообщил, что подзащитный «указал, что не хочет адвоката».

Обвиняемый в массовом убийстве в двух мечетях Новой Зеландии 28 -летний австралиец Брентон Таррант отказался от услуг назначенного судом адвоката.

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Он заявил, что хочет сам защищать себя, сообщил адвокат Ричард Питерс, передает радио Свобода. Питерс, который представлял Тарранта во время предварительного судебного заседания, сообщил, что подзащитный «указал, что не хочет адвоката».

«Он выглядел рациональным лицом, которое не страдает ни от каких психических расстройств. Он, казалось, понимал, что происходит», – сказал Питерс.

Как сообщал УНИАН, в городе Крайстчерч 15 марта погибли 50 человек, еще 40 получили ранения, когда Таррант ворвался с оружием в две мечети и открыл огонь.

Таррант, который высказывал расистские взгляды, перед началом стрельбы распространил так называемый «манифест», в котором описывает мотивы своего поступка.