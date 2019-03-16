Расстрел в прямом эфире: появились новые подробности массовой бойни в мечетях Новой Зеландии

Суд оставил новозеландского террориста под стражей.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф проинформировал о том, что вечером 15 марта скончался пострадавший при массовом расстреле в мечетях в Новой Зеландии.

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Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.

«Один из раненых проходит лечение, а другой в пятницу вечером отправился к Аллаху», - заявил аль-Асаф. Суд оставил новозеландского террориста под стражей.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.