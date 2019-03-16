Сутки после трагедии: новозеландский город Крайстчерч устелили цветами после массовой бойни в мечетях (фоторепортаж)
10:50, 16 марта 2019Мир
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Люди принесли цветы, плакаты и детские рисунки к местам трагедии.
Цветы, возложенные в память о погибших в результате теракта в Новой Зеландии / фото REUTERS
После массовой бойни в мечетях новозеландского города Крайстчерч сотни неравнодушных вышли на улицы, чтобы почтить память погибших.
Люди принесли цветы, плакаты и детские рисунки к местам трагедии, некоторые оставляли их прямо посреди улиц. Тысячи букетов покрыли улицы Крайстчерча.
Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro. Погибло около 50 человек.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала изменить законодательство в отношении владения оружием в стране, после того как стало известно, что стрелок имел лицензию на оружие и законно владел пятью пистолетами.
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Новость в сюжете: Массовая бойня в мечетях в Новой Зеландии