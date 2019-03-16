Сутки после трагедии: новозеландский город Крайстчерч устелили цветами после массовой бойни в мечетях (фоторепортаж)

Люди принесли цветы, плакаты и детские рисунки к местам трагедии.

После массовой бойни в мечетях новозеландского города Крайстчерч сотни неравнодушных вышли на улицы, чтобы почтить память погибших.

Люди принесли цветы, плакаты и детские рисунки к местам трагедии, некоторые оставляли их прямо посреди улиц. Тысячи букетов покрыли улицы Крайстчерча.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro. Погибло около 50 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала изменить законодательство в отношении владения оружием в стране, после того как стало известно, что стрелок имел лицензию на оружие и законно владел пятью пистолетами.