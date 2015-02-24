В вагонах петербургского метро к 23 февраля расклеили антивоенные плакаты (фото)

23 февраля, в "день защитника отечества", в вагонах петербургского метро было расклеено несколько серий антивоенных плакатов. Информацию об этом передает Грани.Ру.

Плакаты одной из серий стилизованы под детские рисунки. На этих плакатах изображены георгиевские ленты, "зеленые человечки", танки, самолеты, гробы, а также сцены бытового насилия.

Надпись на одном из плакатов гласила: "Мой папа вернулся с войны без ног. Теперь он говорит, что лучше б сдох". Надпись на другом - "Моего брата убили в армии в мирное время. Когда я вырасту, я тоже туда пойду?".

От лица 7-летнего Артема было написано: "Мне сказали, что я должен расти настоящим мужчиной. Когда я вырасту, я пойду на войну и буду насиловать и убивать!". От лица 8-летней Кати заявлялось: "Мой папа очень сильный. Он убивал врагов, а теперь бьет меня и маму".

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Другая серия плакатов содержала антивоенные высказывания знаменитых писателей, в частности Ярослава Гашека, Эрнеста Хемингуэя, Эриха Марии Ремарка.

Третья серия представляла собой антивоенные коллажи.

Антивоенная акция в петербургском метро стала реакцией на "пропаганду милитаризма и культа силы" в России. Об этом корреспонденту "Росбалта" сообщили участники, пожелавшие остаться неизвестными.

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"Создается ощущение, что народ готовят к военным действиям, — отметили они. — Сейчас путем военной пропаганды — той, которую мы видим в качестве военной рекламы, усиливается уровень массового психоза у соотечественников и теряется связь с реальностью. Даже не военнообязанные заявили о готовности убивать, пока в теории. Но нужен небольшой щелчок, чтобы они пошли убивать на самом деле. Когда через рекламу в транспорте, на улицах, на радио и телевидении получаешь такой заряд ненависти, странно полагать, что люди, которые это увидят и услышат, останутся в уравновешенном состоянии… На фоне пропаганды милитаризма, культа силы создается ощущение, что народ готовят к военным действиям. Ни к чему хорошему это не приведет".

Они подчеркнули, что провели антивоенную акцию в метро впервые.