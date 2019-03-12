Wall Street Journal: США развивают военно-морской флот Украины, чтобы остановить Россию

Морские усилия отражают обеспокоенность тем, как Москва пытается задушить экономику соседней страны, блокируя доступ к украинским портам.

США направляют поддержку военно-морскому флоту Украины, чтобы помочь противостоять против усилий России, нацеленных задушить украинскую экономику и дестабилизировать прозападное правительство путем блокирования украинских портов.

Американские тренировки и оборудование уже помогли укрепить украинскую армию на фоне войны с Россией, которая длится уже пять лет. Но новый фокус Вашингтона отражает обеспокоенность тем, как Кремль действует в море, чтобы остановить движение Украины в направлении интеграции с Западом и усилить российское влияние на нее, пишет Wall Street Journal.

Издание напоминает об агрессивных действиях России в Азовском море, где она блокирует движение коммерческих судов в два украинских порта, через которые происходит экспорт украинского металла и зерна. А также об атаке в Керченском проливе, во время которой российские силы захватили три судна Украины вместе с 24 моряками. И несмотря на международные призывы, Кремль до сих пор не отпустил пленных.

Читайте такжеMilitary Times: ВМС США вернулись в Черное море, чтобы послать сигнал России

Теперь США передают Киеву два боевых катера и планируют отправить также прибрежные радары в Украину, а также в еще три страны в Черном море. Вашингтон также помогает построить центр контроля морскими операциями в Одессе и регулярно отправляет в порт свои военные корабли.

«Это не изменит радикально ситуацию. Однако, это сдерживание, из-за которого России будет сложнее атаковать Украину», - сказал специальный представитель Госдепартамента в Украине Курт Волкер.

Неназванный чиновник США сказал изданию, что его страна может отправить дополнительные судна и летальное оружие Киеву, чтобы укрепить украинские ВМС, которые потеряли значительное количество кораблей во время аннексии российскими войсками Крыма в 2014 году. НАТО готовит пакет мер для укрепления своих позиций в Черном море, о которых будет объявлено во время встречи союзников на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне в апреле. Но Кремль уже жалуется на то, что альянс развивает инфраструктуру и наращивает силы в Черном море.

Читайте такжеКорабли ВМС Украины и Турции провели совместные маневры у берегов Одессы (фото)

Издание пишет, что прибрежные радары США отправят в Румынию, Болгарию, Украину, а также в Грузию, против которой Россия развязала войну в 2008 году. Каждая из стран будет управлять полученными системами отдельно. Однако, Киев, Бухарест, София и Тбилиси смогут обмениваться данными. ВМС США также увеличили свое присутствие в Черном море на протяжении последних месяцев, проводя совместные учения с Румынией, в которой базируются также американские системы ракетной обороны.

ЕС тем временем сосредоточился на экономических мероприятиях для поддержки юго-востока Украины. Организация обсуждает с Киевом инвестиции в инфраструктурные проекты, включая дороги и железную дорогу, нацеленные на улучшение сообщений между крупными украинскими городами в юго-восточных регионах с другими уголками страны. По словам Питера Вагнера, который возглавляет группу поддержки Украины в Еврокомиссии, ЕС в следующем месяце собирается открыть свой офис в регионе. Это представительство будет предлагать микрокредиты и откроет центры профессионально-технической подготовки и тренировок.

США и Европа обсуждают совместные мероприятия, среди которых морские санкции, которые запретят военным и некоторым коммерческим судам России заходить в западные порты. Однако, среди союзников НАТО пока нет единства относительно того, насколько жесткими должны быть дальнейшие меры.