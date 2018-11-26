Российская атака на Азове и вопрос военного положения: как отреагировали украинские политсилы

За введение военного положения открыто выступают БПП и Самопомич.

И без того сложные отношения Украины и России резко обострились – утром 25 ноября российский спецназ захватил в Азовском море три судна ВСУ вместе с их экипажами.

Совет нацбезопасности и обороны Украины будет предлагать ввести ввести в стране военное положение, позволяющее власти применять ряд гражданских и политических ограничений (в частности - отмену выборов). Введение военного положения должен одобрить парламент.

УНИАН проследил, как на эту ситуацию отреагировали в крупнейших политсилах Украины.

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Блок Петра Порошенко

Фракция БПП выступила за введение военного положения в Украине в связи с новым актом агрессии РФ против Украинских кораблей в Керченском проливе.

«Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" примет участие в заседании Верховной Рады Украины и призывает коллег по парламенту собраться на внеочередное заседание парламента и принять решение о введении военного положения в Украине», – говорится в заявлении на сайте партии.

При этом, в БПП призвали страны ЕС ввести дополнительные санкции против России в связи с инцидентом. Соответствующее заявление в Facebook опубликовала народный депутат парламентской фракции БПП, представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.

«Действия России против украинских кораблей в Черном и Азовском морях уже осудила Польша, Канада, Литва. Украина благодарна за эти заявления, но сейчас нам нужна как консолидация мирового сообщества, так и готовность к четким совместным действиям. В частности, призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за нарушение норм судоходства в нейтральных водах, нападение на наши корабли, ранение наших военных», - указала она.

«Народный фронт»

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в Facebook выступил за немедленную денонсацию соглашения об Азовском море между Украиной и Россией и введение новых санкций против РФ.

В то же время, на сайте партии сообщили о решении СНБО поддержать предложение ввести военное положение в Украине сроком на 60 дней. В сообщении подчеркивается, что секретарь СНБО Александр Турчинов также является одним из лидеров НФ.

«Самопомич»

Лидер «Самопомочи», мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовой также поддержал введение в Украине военного положения, отметив, что поводов для этого с 2014 года было достаточно.

«Возможный перенос выборов не считаю проблемой. Закон есть закон. Все предположения относительно скрытых причин и тайных заговоров предлагаю отложить в сторону. Вопросов много, и мы их зададим в подходящее время. А сейчас действуем в соответствии с законами и обязанностями каждого», – указал он.

В то же время, избранная по списку «Самопомочи» зампредседателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид считает, что военное положение на всей территории Украины - "прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, говоря о "настоящих причинах введения военного положения".

«Батькивщина»

Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в Facebook заявила, что Украина должна немедленно обратиться в связи с инцидентом к странам-гарантам Будапештского меморандума.

"Это тот случай, когда положения меморандума вопиющее и очевидно нарушены и должен быть применен механизм переговоров, заложенный в соглашении», – отметила она.

Кроме того, она заявила о необходимости внеочередного заседания Верховной Рады, на котором «в закрытом режиме обсудить стратегию и тактику противодействия агрессору». Позиции по введению в Украине военного положения Тимошенко пока не озвучила.

Радикальная партия

Лидер РПЛ Олег Ляшко в Facebook указал, что у Рады есть все основания рассмотреть введение военного положения, однако отмена президентских выборов - это тоже угроза для страны.

«Единственное логическое для государства решение - изменение закона о военном положении. Введение нормы, что во время военного положения президентские и парламентские выборы могут проводиться», - отмечает он.

По его словам, отмена выборов провоцирует узурпацию власти, которая приведет «к сопротивлению общества на улице».

«Все это может втянуть Украину в хаос и анархию, что для Москвы будет означать победу», - подытожил Ляшко.

УКРОП

В партии УКРОП в связи с обострением ситуации заявили, что военное положение должно быть введено только на прилегающих к районам боевых действий территориях Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко отреагировал на инцидент наиболее мягко, призвав ЕС стать посредником в урегулировании ситуации с захватом украинских судов.

«Наша позиция заключается в том, что сейчас необходимо пригласить структуры Европейского союза, чтобы они определили площадку и выступили посредником для проведения прямых переговоров между представителями властей Украины и РФ. Это нужно сделать ради того, чтобы избежать массовых трагедий в случае эскалации военного конфликта. Необходимо немедленно приступить к прямым переговорам, для того чтобы сберечь жизни людей», - заявил он.

По словам Бойко, само по себе введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта на Азове.

«Если же сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было сообщено согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.