Business Insider: Ядерная война между Индией и Пакистаном подорвет климат Земли и вызовет всемирный голод

Ядерные взрывы могут вызывать огненные смерчи, дым которых изолирует планету от Солнца на более чем четверть века.

Смертельное напряжение нарастает между Индией и Пакистаном вокруг спорной территории Кашмир на севере обеих стран.

Региональный конфликт и так вызывает много беспокойства. Но климатологи предостерегают, что в случае использования каждой страной хотя бы части их ядерного арсенала, ситуация может перекинуться еще и на глобальную окружающую среду и даже вызвать гуманитарную катастрофу, пишет Business Insider.

Издание напоминает, как 14 февраля террорист-самоубийца убил 40 индийских солдат, которые колонной двигались через Кашмир. Группа боевиков под названием «Джаиш-е-Мохаммед», которая базируется в Пакистане, взяла на себя ответственность за атаку. Индия в ответ нанесла воздушный удар на территории соседней страны. И это впервые за 50 лет. Пакистан, в свою очередь, сбил два индийских самолета и захватил в плен одного пилота.

У Индии и Пакистана есть примерно 140-150 единиц ядерного оружия. Начало ядерной войны между странами маловероятно, но пакистанские лидеры заявили, что армия их страны готовится «к любым случаям». Исламабад также создал специальную группу, ответственную за принятие решений по нанесению ядерных ударов. Ученые отмечают, что хоть такая атака была бы локальной, ее последствия были бы катастрофическими для всего мира. Озоновый слой может быть поврежден, а климат Земли может остыть на много лет, причинив потери урожаев и рыбы. А это, в свою очередь, приведет к тому, что ученые называют «глобальным ядерным голодом».

Читайте такжеThe Atlantic: Конфликт Индии с Пакистаном объясняет, почему КНДР не отдаст ядерное оружие

«Политики и общества плохо понимают угрозу начала ядерной зимы. Мы обнаружили, что ядерное оружие в значительной степени нельзя применять из-за глобальных последствий», - сказал ученый из Национального центра атмосферных исследований США Майкл Майллс.

Когда происходит ядерный взрыв, его влияние выходит за пределы возникновения сокрушительной ударной волны, ослепительной сферы огня и ядерного облака в форме гриба. Если, к примеру, детонация произойдет близко к землн, тогда территория в радиусе сотен километров может быть загрязненной радиацией на много лет. Но самый страшный эффект такого взрыва, по мнению ученых, — это выброс большого количества тепла, который может поджечь постройки в радиусе сотен километров. Если такой огонь вспыхнет в промышленных или густонаселенных частях городов, это может вызвать феномен под названием «огненный смерч».

«Эти огненные смерчи выделяют больше энергии, чем содержится в самом ядерном оружие. Они фактически создают собственную погоду и затягивают предметы, сжигая их до тла», - пояснил Майллс.

Ученый помог смоделировать последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном. По такому сценарию каждая страна выпустила бы по соседу около 50 ядерных боеголовок, то есть менее половины своего арсенала. Каждая из них способна создать взрыв, подобный тому, который состоялся в Хиросиме, то есть на уровне 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. После взрыва всех боеголовок в атмосферу взлетит 5 миллионов тонн дыма, что повлечет за собой ядерную зиму на много десятилетий. Таким образом, индийско-пакистанский ядерный конфликт уничтожит 20-50% озонового слоя Земли над населенными регионами. Температура на поверхности опустится до самых низких показателей за тысячу лет.

Читайте такжеИндия и Пакистан возобновили обстрелы: есть погибшие и раненые

В оценке считалось, что бомбы будут такими же мощными, как и «Малыш» - бомба, которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году. Это достаточно мощное оружие, чтобы уничтожить город. Но оно гораздо слабее, чем те образцы, которые существуют сегодня. К примеру, Северная Корея недавно испытывала бомбу, которая была в 10 раз мощнее, чем «Малыш». Вооружение США и России в тысячу раз мощнее, чем американская бомба времен Второй мировой войны.

Однако, ученые считают, что количество бомб даже важнее, чем их сокрушительная сила. По их мнению, большая часть дыма, который приведет к климатическим изменениям, будет вызвана огневыми смерчами, которые сожгут многочисленные здания, автомобили, склады с горючим, теплицы и др. Дым поднимется через тропосферу и остановится в стратосфере. На этом уровне частицы углерода распространятся по всей планете.

«Жизненный цикл частичек дыма в стратосфере составляет около пяти лет. В тропосфере он длится всего одну неделю», - пояснил климатолог Алан Робок из Рутгерского университета.

«Поэтому продолжительная жизнь дыма в стратосфере будет означать, что вред от него будет в 250 раз больше», - добавил он.

Читайте также"Может произойти что угодно": эксперт оценил вероятность ядерных ударов в конфликте Индии и Пакистана

Плотный черный покров, сформированный в атмосфере, не позволит лучам Солнца добраться до поверхности Земли. Ученые подсчитали, что средняя температура на планете упадет на 1,5 градусов по Цельсию за пять лет после ядерных взрывов. В населенных регионах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока изменения будут более суровыми. Зимы станут холоднее на 2,5 градуса по Цельсию, а лето – на 1-4 градуса. Это приведет к сокращению урожайного сезона на 10-40 дней. Увеличение массы льда на планете тоже даст свой эффект.

«На планете станет темно и сухо. И это повлияет на растения. Это то, что должно беспокоить каждого, потому что потенциальный эффект будет глобальным», - сказал Борок.

Изменения в уровне мирового океана могут навредить морской жизни и рыбным хозяйствам. Резкий удар по поставкам продуктов и «паника» могут вызвать так называемый «глобальный ядерный голод». Температуры на планете вернутся к норме не ранее, чем через 25 лет после взрывов.