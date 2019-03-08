Глава ВВС США уходит в отставку - Reuters

Она долгое время считалась вероятным кандидатом на пост следующего министра обороны США.

Министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон уходит в отставку после двух лет на данном посту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное должностное лицо из США.

По имеющимся данным, Уилсон планирует покинуть должность 31 мая в том случае, если ее кандидатуру одобрят на пост президента Университета Техаса в Эль-Пасо.

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Источник отмечает, что главу американских ВВС не просили уходить в администрации президента США, она принимала решение не под давлением со стороны.

Подчеркивается, что Уилсон долгое время считалась вероятным кандидатом на пост следующего министра обороны США.

При этом ранее Foreign Policy писал, что американский лидер Дональд Трамп планирует уволить Уилсон.