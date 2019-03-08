В Еврокомиссии призывают к большему гендерному равенству в европейских учреждениях

Женщины меньше представлены во власти и бизнесе, чем мужчины, а размер их зарплат ниже, заявляет еврокомиссар по вопросам гендерного равенства Вера Юрова.

Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова призвала к большему гендерному равенству в европейских учреждениях.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом она заявила 7 марта.

"Женщины все еще недостаточно представлены в политике во всем ЕС, а также в европейских институтах. Поэтому государствам-членам ЕС следует выдвигать больше женщин при формировании следующего состава Еврокомиссии", - отметила она.

Кроме того, отметила Юрова, в выборах в Европарламент также должны принять участие больше женщин. Сейчас только шесть из 28 национальных парламентов в ЕС возглавляют женщины.

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Еврокомиссар отметила, что в некоторых странах ЕС доля женщин в парламентах составляет менее 20 процентов, тогда как в Финляндии этот показатель достигает 77 процентов. Также в некоторых странах практикуется, когда женщины в правительствах получают должности министров, которые имеют меньший политический вес, добавила Юрова.

Еще хуже выглядит ситуация в бизнесе. По данным Европейской комиссии, только 6,3 процента крупных европейских предприятий возглавляют женщины. В общем 64 процента руководящих должностей на предприятиях занимают мужчины, а женщины - остальные 36 процентов. В топ-менеджменте доля женщин вообще составляет только 17 процентов.

Права женщин нарушаются также при начислении зарплат - по данным Еврокомиссии, они получают в среднем на 16 процентов меньше, чем мужчины. В результате это также влияет на размер их пенсий. В целом, по данным ЕК, женщины больше страдают от бедности, чем мужчины.