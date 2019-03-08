Адвокат Трампа подал иск против компании президента

Бывший адвокат американского президента Майкл Коэн судится из компанией экс-шефа Trump Organization, обвиняя ее в том, что она должна ему миллионы долларов.

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск в суд на компанию Trump Organization, которая принадлежит хозяину Белого дома.

Он обвиняет компанию, в которой он ранее занимал должность исполнительного вице-президента, в том, что она не оплатила его судовые расходы на общую сумму 1,9 миллиона долларов. Иск подан в суд в Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает DW.

Как утверждает Коэн, Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение его расходов и оплатить расходы на адвокатов. В иске говорится, что вначале компания придерживалась договоренностей, оплатив юридические счета Коэна на 1,7 миллиона долларов.

Читайте такжеБольшинство американцев выступают против импичмента Трампа

Но после того, как Коэн начал сотрудничать с прокурорами в расследованиях относительно вероятных связей Трампа с Россией и платой за молчание женщинам, которые заявляли о сексуальных связях с Трампом, Trump Organization прекратила оплачивать счета.

Напомним, ряд уголовных дел было возбуждено в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил соглашение со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая будто бы имела отношения с Трампом.