Власти Кубы впервые признали существование на острове теневой экономики

Власти Кубы впервые публично признали существование на острове неофициальной экономики. Национальная служба статистики Кубы опубликовала доклад, посвященный ценообразованию и инфляции в частном секторе кубинской экономики, который официально представлен на Острове свободы лишь в ограниченном масштабе, передает Associated Press.

По оценкам статистического бюро, стоимость продукции и услуг частного сектора Кубы возросла на 4% в феврале 2008 г. в годовом исчислении. В докладе бюро сообщается, что наиболее распространенными продуктами на неофициальном рынке являются рис, птица, яйца, растительное масло, свиное сало. Статистическая служба также признала наличие на Кубе нелегальной системы обмена валют.

В официальной экономике Кубы подавляющее место занимает государственный сектор. В начале 1990-х гг. власти разрешили в стране ограниченное число частных предприятий, хотя правительство по-прежнему субсидирует стратегические отрасли кубинской промышленности и сферы услуг. Тем не менее "квазирыночные" отношения на Кубе активно существуют в форме нелегальной торговли и обмена валют. Кубинские крестьяне продают по ценам теневого рынка излишки продовольственных продуктов, образующиеся после выполнения государственных квот, широко распространена незаконная продажа продуктов, украденных со складов госпредприятий, а также обмен кубинского песо на конвертируемые валюты.

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