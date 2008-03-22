Важно, чтобы Украина говорила ”одним голосом”

Украинские министерства в вопросах сотрудничества с Европейским союзом действуют недостаточно согласованно, что может сильно замедлить интеграционные процессы. Такое мнение в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» высказал профессор Сассекского европейского института Алан МЕЙХЬЮ. «Все попытки улучшить координацию наталкивались на сопротивление именно внутри правительственной машины», - сообщил он.

По словам британского специалиста, европейские структуры имеют согласованную политику относительно Украины, поскольку она координируется из одного центра. «На этом этапе интеграции именно Европейская комиссия сыграет ключевую роль в формировании политики ЕС относительно Украины. Таким образом, ЕС будет говорить «одним голосом», - отметил А.МЕЙХЬЮ.

«И именно поэтому важно, чтобы в широком спектре отношений с ЕС Украина также говорила «одним голосом» и чтобы ее мнение было услышано. Слабая координация действий в Киеве может значительно усложнить процесс интеграции», - подчеркнул он.

А.МЕЙХЬЮ считает, что Украине следует создать единственное ведомство, которое будет координировать евроинтеграционные усилия разнообразных правительственных структур. «Все страны Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС в 2004 году, имеют единый центр координации в сфере политики европейской интеграции», - добавил он.

Однако созданию единственного евроинтеграционного центра, по его мнению, мешает негативное отношение к такой структуре других министерств и ведомств.

«Другие правительственные департаменты не поняли, что усиление системы координации европейской интеграции на центральном уровне не только не отнимет у них полномочия, а, оставив эти полномочия неизменными, увеличит эффективность деятельности всего правительства в процессе сотрудничества с ЕС», - отметил ученый.