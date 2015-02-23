В Лос-Анджелесе вручили Оскар 2015 (фото)

Триумфатором вечера стала картина "Бердмен" мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Он лично получил сразу три золотых статуэтки – за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучший оригинальный сценарий. Кроме того, ленте присудили премию еще в одной номинации – за лучшую режиссерскую работу.

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Итого, "Бердмену" удалось одержать победу в четырех из девяти категорий, в которых был представлен фильм, сообщает Росбалт.

Такой же результативности добилась и картина Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт". Ей присудили победу в номинациях за лучший грим, костюм, художественное оформление и музыку.

Работу Андерсона многие критики уже успели признать совершенно неповторимой. У его фильмов уникальный стиль, они получаются завораживающими, в том числе, и с визуальной точки зрения.

За лучшую женскую роль эксперты киноакадемии отметили Джулианну Мур, сыгравшую в драматическом фильме "Все еще Элис".

Эта картина рассказывает историю профессора лингвистики Элис Хаулэнд, которая преподает в Колумбийском университете. Ей 50 лет, она замужем, у нее трое взрослых детей. Ее жизнь кардинально меняется после того, как у нее диагностируют раннюю стадию болезни Альцгеймера.

Еще одна картина о человеке, пораженном страшным недугом, была представленна на церемонии – "Теория всего". За главную роль в этом фильме свой первый "Оскар" получил сегодня британский актер Эдди Редмэйн.

"Теория всего" — английский мелодраматический фильм режиссера Джеймса Марша, основанный на мемуарах Джейн Хокинг, посвященных отношениям с ее бывшим мужем — физиком Стивеном Хокингом.

Редмэйн посвятил свой "Оскар" всем людям, борющимся с боковым амиотрофическим склерозом, от которого страдает и Стивен Хокинг.

За лучшую мужскую роль второго плана киноакадемия США отметила Джей Кей Симмонса, который сыграл Теренса Флетчера в "Одержимости".

Эта музыкальная драма рассказывает историю молодого человека Эндрю, который мечтает стать великим и его мечта, казалось бы, вот-вот осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей.

В аналогичной "женской" номинации победу одержала Патрися Аркетт. Ее отметили за роль матери главного героя в драме "Отрочество". Завораживающий фильм повествует историю жизни Мейсона, его детство и юность. История охватывает двенадцать лет самой обычной жизни и складывается из небольших эпизодов, показывающих взросление и отношения с родителями ребенка, подростка, юноши.

Сюжет разворачивается на фоне меняющегося времени, американской истории, политики, культуры от войны в Ираке до президентства Барака Обамы.

Интересно, что съемки фильма начались летом 2002 года в Остине, штат Техас. Главную роль исполнил семилетний (на то время) мальчик Эллар Колтрейн, который не мог быть заменен никем другим до окончания съемок. Картина снималась без четкого сценария, который постоянно переписывался от года к году.

Всего она была представлена сегодня в шести номинациях на "Оскар".

Лучшим фильмом на иностранном языке по версии американской киноакадемии была признана картина "Ида" польского режиссера Павла Павликовского.

Действие картины разворачивается в Польше 1960-х годов. Фильм рассказывает историю Анны, молодой послушницы, которая, перед тем, как принять обет, по совету настоятельницы едет в гости к своей тете Ванде, судье и бывшему прокурору сталинских времен. Ванда сообщает, что настоящее имя Анны — Ида Лебенштейн, и что ее еврейские родители были убиты во время войны. Ида решает найти их могилы. Вместе с Вандой они едут в путешествие, которое прольет свет на их прошлое и определит их будущее.

Картина "Ида" обошла в своей номинации четыре фильма, в том числе, и "Левиафан" Андрея Звягинцева.