Оскар-2015: Стали известны имена лучшего актера и актрисы
07:28, 23 февраля 2015Мир
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Оскар за лучшую мужскую роль достался Эдди Редмэну за роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».
REUTERS
Также в номинации были представлены Стив Карелл за роль в ленте «Охотник на лис», Брэдли Купер - «Снайпер», Бенедикт Камбербэтч за роль в фильме «Игра в имитацию», Майкл Китон за роль в «Бердмэн». Об этом сообщает Новое Время.
Оскар за лучшую женскую роль получила Джулианна Мур за роль в ленте «Все еще Элис».
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За звание лучшей актрисы также боролись Марион Котийяр, фильм «Два дня, одна ночь», Фелисити Джонс, картина «Вселенная Стивена Хокинга». А также Розамунд Пайк лента «Исчезнувшая» и Риз Уизерспун – «Дикая».
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