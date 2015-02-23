Оскар-2015: Статуэтки за лучшие грим и костюмы получил фильм "Отель "Гранд Будапешт"

За награду в номинации "Лучший грим и прически" также боролись фильмы "Охотник на лис" и "Стражи Галактики"..

Претендентами на премию за костюмы были картины "Врожденный порок", "Малефисента", "Уильям Тернер", "Чем дальше в лес…"

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