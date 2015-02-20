ОБСЕ: Непрерывное нарушение режима прекращения огня может привести к неконтролируемому насилию

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что Украина переживает критический момент, а непрерывное нарушение режима прекращения огня может привести к неконтролируемому насилию.

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, 19 февраля министр иностранных дел председательствующей в этой организации Сербии Ивица Дачич встретился со специальным представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Тальявини, председателем Специальной мониторинговой миссии Эртугулем Апаканом и председателем наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» Полем Пикаром.

Собеседники проинформировали Дачича о своей деятельности и проблемах, с которыми они сталкиваются при выполнении своей работы.

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Обсуждая развитие событий на востоке Украины, они вновь подтвердили, что единственным путем является мирное разрешение конфликта и что это зависит от полной имплементации всеми сторонами Минских договоренностей от 12 февраля.

«Это является критическим моментом для Украины. Я обеспокоен, что непрерывное нарушение режима прекращения огня, о чем сообщает Специальная мониторинговая миссия, может привести к неконтролируемому насилию. Поэтому я вновь настойчиво призываю немедленно прекратить какую-либо деятельность, которая может поставить под опасность окно возможностей, появившееся 12 февраля во время переговоров в Минске во имя мира», - подчеркнул Дачич.

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Вместе с тем, он отметил, что все стороны в соответствии с Минскими договоренностями должны нести ответственность за соблюдение режима прекращения огня - особенно что касается жителей пораженных территорий - как базиса для реализации следующих шагов, предусмотренных мирными договоренностями.

«Единственным путем продвижения является имплементация Минских протокола и меморандума от сентября 2014 года и мирное разрешение конфликта в Украине», - подчеркнул Дачич.