Причиной смертельного пожара на вокзале в Каире стала драка машинистов

По последним данным катастрофа привела к гибели по меньшей мере 25 человек.

Причиной пожара на железнодорожном вокзале в Каире, который унес жизни по меньшей мере 25 человек, стала драка машинистов локомотивов.

Читайте такжеВ Колумбии взорвали дом Пабло Эскобара в его родном городе

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на информацию египетской прокуратуры. Так, следствие установило, что машинист покинул свой локомотив, чтобы выяснить отношения с другим машинистом, транспорт которого преградил ему пути.

При этом, машинист не поставил тягач на тормоз. Во время драки транспорт начал набирать скорость, влетел в бетонное ограждение и взорвался.

По последним данным катастрофа привела к гибели по меньшей мере 25 человек, еще 47 человек были ранены. Многие из пострадавших – в критическом состоянии, число жертв может возрасти.

Причастного к инциденту машиниста допросили, расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли и 40 пострадали в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в Каире - крупнейшей железнодорожной станции Египта.