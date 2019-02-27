Индия и Пакистан закрывают воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты – СМИ

Премьер Пакистана Имран Хан призвал к переговорам с Индией и выразил надежду, что «здравый смысл» поможет в деэскалации ситуации.

Из-за обострения отношений Пакистан и Индия закрывают воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты.

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Как сообщает радио Свобода, управление гражданской авиации Пакистана сообщает о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих авиарейсов «до дальнейших распоряжений».

В то же время власти Индии, по сообщениям, закрыли несколько аэропортов на севере страны и в Кашмире.

В обращении к народу 27 февраля премьер Пакистана Имран Хан призвал к переговорам с Индией и выразил надежду, что «здравый смысл» поможет в деэскалации ситуации.

«История говорит нам, что войны полны просчетов. Мой вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе просчеты учитывая оружие, которое мы имеем. Нам надо сесть и поговорить», - сказал Хан.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что ее страна «не хочет видеть дальнейшую эскалацию».

«Индия будет продолжать действовать с ответственностью и сдержанностью», - сказала Сварадж во время визита в Китай.

Сегодня ранее армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолета над спорным регионом Кашмир и захватила двух пилотов.

Как сообщил представитель армии Пакистана Асиф Гафур, самолеты сбили 27 февраля после того, как они пересекли «линию контроля», которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями Кашмира.

По словам Гафура, один из захваченных пилотов ранен и находится в госпитале, другой - под стражей. Индия подтвердила потерю своего самолета, который пытался предотвратить атаку пакистанского самолета в Гималайском регионе. Кроме того, власти Индии заявляют, что один пилот исчез, а пакистанский самолет был сбит.

За день до этого, 26 февраля, индийские военные самолеты нанесли «предупредительный авиаудар» по боевикам в Пакистане. Власти Индии заявили о «значительном количестве» погибших боевиков. Пакистан, со своей стороны, заявил, что жертв не было, но предупредил, что может ответить на «агрессию Индии».

Упомянутый авиаудар называют первым ударом, осуществленным по территории Пакистана или подконтрольной ему части Кашмира со времени последней войны между двумя государствами в 1971 году.

Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб, по меньшей мере, 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя основанная в Пакистане группировка «Джайши-э-Мохаммад».