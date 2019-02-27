цей матеріал доступний українською

Индия привела войска в боевую готовность в связи с уничтожением своего самолета

13:05, 27 февраля 2019
Мир
536 0
Индия оказалась на пороге масштабного военного конфликта с Пакистаном / Иллюстрация REUTERS

Индия привела армию и пограничные войска на границе с Пакистаном в состояние наивысшей боевой готовности после ночных обстрелов и нарушения воздушного пространства страны. 

Читайте такжеВ Индии взорвался автобус с военными, погибло 40 человек (фото)

Об этом сообщает Times of India. Индийская сторона утверждает, что Пакистан использовал ВВС, чтобы ударить по военным объектам в Индии в ответ на индийскую контр-террористическую операцию, но действия Пакистана «были успешно сорваны». При этом, один индийский пилот не вернулся с задания.

В Индии подтвердили потерю одного самолета Миг-21 и уничтожение истребителя F-16 ВВС Пакистана.

В свою очередь, Пакистан ранее заявил, что сбил два индийских военных самолета. Пакистанские власти назвали это ответом на вторжение в свое воздушное пространство.

В Пакистане также заявили об аресте двух пилотов ВВС Индии. Один пилот был ранен и находится в госпитале.

На фоне военного обострения премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о необходимости «проявить мудрость» и запросил переговоры с индийской стороной.

Накануне ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен "крупнейший лагерь" боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия#Пакистан