Саудовская Аравия впервые назначила послом женщину (видео)

Она даже была включена в неформальный список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

Впервые в истории Саудовской Аравии женщина заняла высокую дипломатическую должность - принцесса Рима бинт Бандар назначена послом государства в США.

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Рима бинт Бандар является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне более 20 лет - вплоть до 2005 года, передает ru.euronews.com. Сама принцесса получала высшее образование в США. Она известна своей позицией по защите прав женщин и даже была включена в неформальный список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

Как отмечают наблюдатели, о назначении было объявлено на фоне обострения в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Это произошло после жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В США это событие вызывало широкий резонанс, особенно в свете сообщений, что к убийству может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Правозащитные организации и многие представители американского политического истеблишмента потребовали от президента Дональда Трампа провести в США собственное расследование, поскольку речь идет о Саудовской Аравии - главном союзнике Америки на Ближнем Востоке.