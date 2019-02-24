В Венесуэле возросло число жертв кровавых столкновений на границе

Еще около 100 человек получили травмы.

Количество погибших в результате столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии возросло до четырех.

Как сообщает The Guardian, еще около 100 человек получили травмы.

Читайте такжеНа границе с Венесуэлой сожгли все грузовики с гумпомощью, есть пострадавшие (видео)

Столкновения произошли из-за попытки оппозиции игнорировать правительственный запрет и пропустить гуманитарную помощь в страну.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.