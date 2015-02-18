Более трети россиян ожидают урезания зарплат и сокращений - опрос

Как отмечается, фактического роста безработицы в окружении респондентов не наблюдается — напротив, индекс актуальности данной проблемы снизился, сообщает Росбалт.

По словам 68% опрошенных, в последние несколько месяцев среди их знакомых и родных не было случаев потери работы. Об увольнении близких сообщила четверть респондентов (24%). При этом кругу малообразованных слоев населения и жителей малых городов уровень безработицы выше, чем среди имеющих высшее образование и жителей столичных городов.

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Вероятности сокращения не исключают 38% россиян, а 7% в ней уверены. Однако 50% граждан страны полагают, что этого не случится.

Около трети опрошенных считают возможной задержку зарплаты (37%) или снижение размеров оклада (35%).

В то же время каждый пятый высказал убежденность, что сможет найти достойную работу без каких-либо трудностей.