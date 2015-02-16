На зарплаты и премии военным запланировано почти 19 миллиардов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.

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В частности, по его словам, в этом году 2,8 млрд грн планируется направить на финансирование вещевого обеспечения военнослужащих; 2,2 млрд грн – на закупку горючего, по 1,6 млрд грн на питание личного состава и оплату коммунальных услуг, 400 млн. грн на капитальный ремонт, обслуживание казарм и инженерное обустройство линии обороны, 300 млн. грн. - на медицинское и транспортное обеспечение.

Кроме того, 18,8 млрд грн предусмотрено на выплату денежного обеспечения и заработной платы, в эту сумму также входят премиальные, которые будут выплачиваться военнослужащим за выполнение задач в зоне проведения АТО и уничтожение вражеской техники и вооружения.

Также он сообщил, что в этом году планируется выделить 5,2 млрд грн на финансирование государственного оборонного заказа; 3,6 млрд грн – на ремонт вооружения, 800 млн. грн – на обеспечение связью; 1 млрд грн будет выделено на строительство жилья военным.

Как сообщал УНИАН, в этом году бюджет Министерства обороны Украины увеличен на 17 млрд грн по сравнению с прошлым годом – до 44,6 млрд грн.

Напомним, в конце января 2015 года Кабмин принял решение, согласно которому определены суммы вознаграждения лично участникам АТО за каждый «боевой» день, - в размере 1 000 грн для всех военнослужащих независимо от звания, вознаграждение за успешное выполнение боевого задания подразделениями – в размере 365 тыс. грн для бригады, 243 тыс. грн для полка, 121 тыс. грн для батальона и 60 тыс. грн для роты, а также вознаграждение за уничтожение боевой техники террористов – в размере 121 тыс. грн за уничтоженный самолет, 60 тыс. грн за уничтоженную систему залпового огня, 54 тыс. грн за уничтоженные тактически-ракетные комплексы, 48 тыс. грн за уничтоженный танк и 30 тыс. грн за уничтоженный переносной ракетно-зенитный комплекс.