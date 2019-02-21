СМИ узнали, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку для друзей в Нью-Йорке (фото)

Маленькие каникулы беременной герцогини Сассекской в Нью-Йорке закончились.

В Нью-Йорке Меган Меган организовала для своих друзей вечеринку baby shower, которую американцы традиционно устраивают накануне рождения ребенка.

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По подсчетам британского Daily Mail такие каникулы со всеми возможными расходами на охрану и перелет обошлись Меган в $278 тыс., передает ТСН. А в Кенсингтонском дворце подтвердили, что поездка финансировалась из частных источников.

Напомним, вечеринка baby shower, которую герцогине помогали организовывать ее подруги Серена Уильямс, Амаль Клуни и Джессика Малруни состоялась в отеле The Mark.

Вчера герцогиня Меган покинула отель и отправилась в аэропорт, чтобы вернуться обратно в Лондон. У нее был очень счастливый вид, она была одета в спортивную одежду и бежевое пальто, кроссовки Adidas и черную кепку. И судя по ее внешнему виду чувствовала себя прекрасно в окружении многочисленных папарацци.