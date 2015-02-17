Эксперты выяснили, где в мире живет больше всего миллиардеров

Это выяснили эксперты исследовательского бизнес-портала Wealth-X, сообщают РИА Новости.

Как отмечается в исследовании, опубликованном во вторник сайтом CNN Money, четверть всех миллиардеров живет в США, при этом 35% самых богатых людей мира выбрали для жизни 20 городов мира. Самый популярный среди них — Нью-Йорк, где проживают 103 миллиардера. На втором месте — Москва (85 миллиардеров), на третьем — Гонконг (82 миллиардера).

По данным экспертов, почти 90% миллиардеров-мужчин сами заработали состояние полностью или частично. Среди женщин, которых в списке всего 286, более 65% получили свое состояние в качестве наследства.

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Портал предлагает свой портрет среднестатистического миллиардера: ему около 63 лет, его состояние примерно равно трем миллиардам долларов, из которых первый был заработан к пятидесяти. При этом 90% миллиардеров женаты и имеют в среднем двоих детей.

По данным Wealth-X, 35% миллиардеров не имеют законченного высшего образования. Среди тех, кто его имеет, большинство — выпускники Университета Пенсильвании, Гарварда, Йеля, Университета Мумбаи и МГУ.