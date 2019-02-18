Гигантский Путин, Трамп и Кремль: чем запомнилось открытие карнавала в Ницце (фоторепортаж)

Некоторые участники шествия подошли к задаче по-настоящему творчески: гвоздем программы стала гигантская фигура Дональда Трампа в образе Злого Клоуна из экранизации романа Стивена Кинга "Оно".

Во французской Ницце стартовал 135-й карнавал. В этом году он посвящен кино - что не мешает участникам символически высказываться на самые разные темы, вплоть до политики.

Об этом сообщает Reuters.

Карнавал в Ницце стартовал в субботу во Франции. В этом году праздник, который город проводит в 135-й раз, посвящен кино. Таким образом организаторы решили отметить столетие студии Victorine Studios - сердца французской кинематографии на Лазурном берегу. Традиционные надувные фигуры, на изготовление которых авторы тратят по нескольку недель, изображали в основном персонажей фильмов, героев кинокомиксов Marvell или известных актеров.

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"Мы очень любим этот карнавал. Такая энергетика! Так все точно сделано! Вообще-то некоторые фигуры мы уже видели, но кино - тема вечная, можно хоть все время повторять", - рассказывает местная жительница.

Некоторые участники шествия подошли к задаче по-настоящему творчески: гвоздем программы стала гигантская фигура Дональда Трампа в образе Злого Клоуна из экранизации романа Стивена Кинга "Оно". В руках Клоун-Трамп держит президента Франции Эммануэля Макрона в желтом дождевике. Такие же ассоциации, хотя и с меньшим размахом, вызвал у участников и российский лидер Владимир Путин.

Не избежал высмеивания и Голливуд: среди других, можно было заметить фигуру Харви Вайнштейна. В мае продюсера будут судить по делу о сексуальных домогательствах. Обвинения против него выдвигают более 70 женщин. Сам он утверждает, что все его связи были по обоюдному согласию.

Впрочем, для гостей карнавала большее значение имеет сама атмосфера праздника, нежели сатира.

Как сообщал УНИАН, в Венеции начался ежегодный карнавал.