В Венеции начался ежегодный карнавал (фото, видео)
В Венеции (Италия) начался ежегодный карнавал, который продлится почти две с половиной недели.
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".
В этом году темой карнавала является мечтатели и путешественники.
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"Именно поэтому карнавал открылся ярким действом, когда движение гондол сопровождал шар в виде луны с привязанной к ней каравеллой. Именно на таких вот кораблях преодолевали морские просторы в 15-17 веках", - рассказали в студии.
Отмечается, что в Венецию на карнавал всегда съезжаются десятки тысяч туристов. И непременное условие участия – это яркие костюмы и маски. Кроме того, гостей развлекают разнообразными акробатическими трюками и играми с огнем.
Напомним, 7 февраля, мэр Венеции Луиджи Бруньяро анонсировал новый налог, который будет взиматься со всех туристов, прибывающих в Венецию, с 1 мая.