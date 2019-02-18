В Венеции начался ежегодный карнавал (фото, видео)

В этом году он посвящен мечтателям и путешественникам.

В Венеции (Италия) начался ежегодный карнавал, который продлится почти две с половиной недели.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

В этом году темой карнавала является мечтатели и путешественники.

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"Именно поэтому карнавал открылся ярким действом, когда движение гондол сопровождал шар в виде луны с привязанной к ней каравеллой. Именно на таких вот кораблях преодолевали морские просторы в 15-17 веках", - рассказали в студии.

Отмечается, что в Венецию на карнавал всегда съезжаются десятки тысяч туристов. И непременное условие участия – это яркие костюмы и маски. Кроме того, гостей развлекают разнообразными акробатическими трюками и играми с огнем.

Напомним, 7 февраля, мэр Венеции Луиджи Бруньяро анонсировал новый налог, который будет взиматься со всех туристов, прибывающих в Венецию, с 1 мая.