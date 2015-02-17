Подозреваемый в терактах в Дании присягнул лидеру исламистов

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN News.

Накануне преступления Омар Абдель Хамид аль-Хуссейн разместил на своей странице в Facebook заявление о преданности аль-Багдади, пообещав «никогда не вступать с ним в спор до тех пор, пока речь не зайдет о возмутительном неверии».

Читайте такжеНапавший на синагогу в Копенгагене был известен датской полицииВечером 14 февраля в столице Дании мужчина обстрелял кафе «Крудтенден», где проходила дискуссия, посвященная вопросам свободы слова. В результате погиб один человек, ранения получили трое полицейских. Затем он совершил нападение на главную синагогу, где застрелил одного человека и ранил еще двух сотрудников правоохранительных органов. Позже полицейские застрелили нападавшего.