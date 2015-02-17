Из плена боевиков освободили еще одного военного

Об этом на Facebook сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик.

По его словам, Лазарёнка взяли в плен 28 августа 2014 года в населенном пункте Брянка Луганской области.

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