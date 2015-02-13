Сотни украинских пленных должны быть освобождены в течение пяти дней - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент УкраиныПетр Порошенко заявил в учебном центре Национальной гвардии в Киевской области.

“Вчера мы договорились об освобождении пленных и заложников. Сотни украинцев, которые находятся в нечеловеческих условиях, должны быть освобождены в течение пяти дней после отвода тяжелой техники.

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Ставился вопрос и об освобождении украинской героини Надежды Савченко. Очень жестко весь мир требует от России, чтобы Надя наконец вернулась домой. И мы продолжаем это давление”, - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандским четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.