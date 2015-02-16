Премьеры Франции и Дании призвали евреев не эмигрировать

Вальс сегодня выразил сожаление в связи с позицией Нетаньяху и заявил, что французские евреи должны жить во Франции, сообщает Радио Свобода.

Отреагировала на призыв израильского премьера и глава правительства Дании Хелле Торнинг-Шмидт. Она заявила, что датские евреи должны жить в Дании, и власти страны сделают все возможное для обеспечения безопасности еврейской общины.

Нетаньяху накануне заявил, что антисемитизм и нападения на евреев в Европе происходят все чаще. По его словам, именно Израиль может гарантировать им безопасность.

Читайте такжеВандалы повредили сотни могил на еврейском кладбище во ФранцииПремьер-министр Израиля высказывал свою позицию и раньше - в связи с нападением экстремистов в январе в Париже на супермаркет кошерных продуктов и сатирический журнал. Подобные нападения 14 февраля произошли и в Дании.

Французские СМИ сообщили о повреждения вандалами на прошлых выходных сотен могил на одном из еврейских кладбищ на востоке Франции. По сообщению, около 200 могильных камней были повержены, а памятник жертвам Холокоста - поврежден.

Еврейская община во Франции насчитывает около 500 тысяч человек. В прошлом году более семи тысяч евреев эмигрировали из Франции в Израиля.