Нетаньяху призвал европейских евреев уехать в Израиль

Такое заявление сделал израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху во время заседания правительства, сообщает DW.DE.

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Этот призыв прозвучал после субботних терактов в Копенгагене, где во время стрельбы возле синагоги убит один еврей. По словам Беньямина Нетаньяху, на европейской земле "евреев убивали только за то, что они были евреями". Кроме того, он также предположил, что волна террора может продолжиться. Как отметил Беньямин Нетаньяху, "евреи заслуживают безопасности в каждой стране, но мы говорим нашим братьям и сестрам: Израиль - ваш дом", - сказал он.

Глава правительства Израиля не впервые обращается с таким заявлением к европейским евреям. После серии терактов в Париже, произошедшей в январе этого года, в результате которой погибли четверо евреев, он отреагировал подобным призывом.