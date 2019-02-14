Суд США пришел к выводу, что Манафорт лгал следствию

В постановлении суда сказано, что Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса.

В постановлении суда округа Колумбия говорится, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа нарушил условия сделки со следствием.

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Суд округа Колумбия пришел к выводу, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт лгал следствию, нарушив условия сделки с правосудием. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщило агентство Reuters.

В постановлении суда сказано, что Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса.

В частности, он врал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора Роберта Мюллера и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником.

При этом суд не счел убедительными доказательства того, чтобы бывший руководитель предвыборного штаба Трампа делал ложные заявления относительно своих контактов с администрацией США.

Ранее спецпрокурор заявил суду, что Манафорт умышленно лгал прокурорам, хотя и согласился на сотрудничество с ними.