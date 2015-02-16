В РФ оппозиция готовит марш "Весна", среди требований - конец агрессии против Украины

Они хотят согласовать шествие в центре Москвы. Один из организаторов, политик Борис Немцов не исключает, что мэрия может не согласиться, сообщает Эхо Москвы.

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Тем не менее, авторы идеи намерены вести переговоры с городскими чиновниками. Основными требованиями марша являются: прекращение агрессии в отношении Украины, расследование коррупционных дел, отмена продуктовых санкций, децентрализация бюджета, рост расходов на медицину и сокращение военных расходов. Акция запланирована 1 марта.