Путин обнародовал доказательство поставок российского оружия боевикам - Немцов

Путин разместил на своем сайте доказательство поставок российского оружия сепаратистам, пишет оппозиционный российский политик Борис Немцов на своей странице в Facebook.

"В тексте минских соглашений от 12 февраля упомянута новейшая система залпового огня Торнадо С, которую надо отвести от линии соприкосновения сторон на 140 километров. Торнадо стали поступать в российские войска лишь в 2012 году. На вооружении украинской армии их нет и быть не могло. А у сепаратистов Торнадо С были. Что сейчас будете врать, господа? Только про военторги не надо", - написал Немцов.

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