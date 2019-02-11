Глава Минобороны Британии призвал готовиться к жесткому противостоянию РФ после Brexit

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после выхода страны из состава Европейского союза необходимо быть готовыми к расширению военного присутствия за рубежом и действовать против стран, которые нарушают международное право. К таким странам Уильямсон отнес Россию, которая заявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Новое время со ссылкой на Reuters. Читайте такжеВ России может быть больше новых крылатых ракет, чем считалось ранее – СМИ

"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Это момент, когда мы должны укрепить наше глобальное присутствие, нарастить смертоносность нашего оружия и его удельный вес", - заявил министр.

По словам Уильямсона, Россия "должна дорого заплатить за свои действия".

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.